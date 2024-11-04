Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi - Son Dakika
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Politika

Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

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Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasının yankıları sürerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Güler, ''Türkiye anayasal hukuk devleti. Anayasanın 127. maddesi uygulandı. Belediye başkanları için terörle mücadele soruşturması var'' ifadelerine yer verdi.

04.11.2024 15:31  Güncelleme: 15:39
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İçişleri Bakanlığı tarafından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Bu karar sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti kanadından ilk değerlendirme Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

"ANAYASA'NIN 127. MADDESİ UYGULANDI"

Türkiye'nin anayasal hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Güler, "Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. Belediye başkanları için terörle mücadele soruşturması var. İlgili belediye başkanlarından Mardin belediye başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için de 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecinde tabii... Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirmeleri yapmış. Gerekli istinaf sürecinde cezalar kesinleşebilir veya beraat edebilirler" dedi.

MADDE 127'DE NE DİYOR?

Güler'in kayyumlara gerekçe olarak gösterdiği madde 127'de şöyle deniyor; "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır."

3 BELEDİYEYE ATANAN İSİMLER

Öte yandan; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

Kayyumlar sonrası AK Parti\'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

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Son Dakika Politika Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Harun Çelik:
    Tek madde şu Kürtlerden oy alamayacağını anlayan ekepe hukuksuz ve adaletsiz şekilde halkın iradesini gasp ediyor ne yaparsanız yapın Kürtler size oy vermeyecek istediğiniz kadar kudurun 94 40 Yanıtla
  • deyvani10 :
    sanki anayasayi tanimıyordunuz yanlışmi hatırlıyorum. pardon nasıl işinize gelirseydi dimi 116 11 Yanıtla
  • Muro Karo:
    Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Dem yanlısı kesinlikle değilim CHP ilede alakam yok.sadece şunu merak ediyorum;anayasanın maddelerini sadece neden işinize geldiği gibi kullanıyorsunuz.işinize gelmediği zaman anayasayı neden yok sayiyorsunuz ve işinize gelmeyen maddeleri değiştirmek istiyorsunuz.bunun neresinde hukuk var neresinde adalet var sadece bunu merak ediyorum.aklimizla oynamayın artık bıktık sizin bu maskeli balonuzdan ve sahte yuzlerinizde ... 99 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    sizde madde bitermi,, işinize nasıl gelmiyorsa öyle,,,,, öylemi?? 82 15 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ysk ahmet türk nıye üç defa beledıye başkan adaylıgını kabul edıyor 87 8 Yanıtla
  • Ahmet Alper:
    MADEM BU BELEDİYE BAŞKANLARIN TERÖRLE İLGİLİ BAĞLANTISI YADA SORUŞTURMASI VAR O ZAMAN EYYY YSK !!! BAŞTAN BUNLARIN ADAYLIKLARINI NEDEN KABUL ETTİNİZ ??? OYUN İÇİNDE OYUN... 57 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nerdennn nereye 28 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Emekli ye zam ne oldu enflasyon çöktü 25 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne olduğunuz belli zaten size yedirmezler 21 3 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    anayasa derken ... 22 1 Yanıtla
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