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Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi - Son Dakika

Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi

27.01.2022 19:25
Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarının ve Hindistan Başbakanının katılımıyla gerçekleştirilen Hindistan-Orta Asya Zirvesi'nde Kazakistan, Orta ve Güney Asya arasında güvenilir ulaştırma altyapısının oluşturulması için bölgeler arası lojistik...

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarının ve Hindistan Başbakanının katılımıyla gerçekleştirilen Hindistan- Orta Asya Zirvesi'nde Kazakistan, Orta ve Güney Asya arasında güvenilir ulaştırma altyapısının oluşturulması için bölgeler arası lojistik konsorsiyumu oluşturma önerisinde bulundu.

Hindistan-Orta Asya Zirvesi çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin girişimiyle gerçekleştirilen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yaptığı konuşmada, Orta ve Güney Asya arasında güvenilir ve etkili ulaştırma altyapısının oluşturulması gerektiğine vurgu yaparak, "Bunun için bölgeler arası bir ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturmasını değerlendirmeyi öneriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Asya bölgesinin devasa kaynaklara ve entelektüel potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, "Burada önemli ulaştırma koridorları ve hızla büyüyen pazarlar bulunuyor. Asya'nın dünya ekonomisindeki rolü önemli ölçüde arttı. Bu bölge yatırım ve sermaye için yeni bir küresel çekim merkezi haline geliyor" dedi.

Tokayev ayrıca, 2020'de Orta Asya ülkeleriyle Hindistan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığı ve Kazakistan'ın payının yüzde 80 oranında olduğu bilgisini paylaştı.

"Orta Asya-Hindistan zirvesi gibi görüşmeler ülkelerimizin gelişimine katkı sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Tokayev, mevcut göstergelerin genel ekonomik potansiyeli yansıtmadığını belirterek, "Orta Asya-Hindistan zirvesi gibi diyalog platformu ülkelerimizin ilerici gelişimi ile yeni tehdit ve risklere etkili yanıtlar geliştirmek için büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Tokayev, Hindistan-Orta Asya diyaloğunun ana önceliğinin ticari-ekonomik işbirliği daha da geliştirmek ve transit ve ulaştırma bağlantılarını kurmak olduğunu dile getirdi.

Orta Asya'nın büyük potansiyele sahip olduğu ulaştırma ve lojistik alanda işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, Kazakistan'da 5'i demiryolu ve 6'sı karayolu olmak üzere toplam 11 uluslararası transit koridorunun geçtiğini söyledi. Tokayev, söz konusu koridorların Doğu-Batı, Kuzey-Güney yönlerinde malların yüksek hızla ulaşımını sağladığını aktararak, Orta ve Güney Asya arasında güvenilir ve etkili ulaştırma altyapısının oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tokayev, önerdiği yapının Hindistan yönünde, Hazar Denizi ile Basra Körfezindeki limanların ulaşım güzergahlarının tam ve karşılıklı yarar sağlayacak bir şekilde çalışmasına ilişkin, ulusal politikaların koordinasyonunu sağlayabileceğini ifade etti.

Kırgızistan, aşı ve ilaç üretimini ortaklaşa yapmayı önerdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ise, "Hindistan-Orta Asya" diyalog platformuna katılan ülkelerin ilaçlara ve yeni teknolojik bilgilere adil erişim fikrini ortaklaşa teşvik etme fırsatına sahip olduğunu belirtti. Caparov, korona virüs salgınının sonuçlarının giderilmesi amacıyla ve Hindistan'ın büyük eczacılık potansiyelini dikkate alarak, Orta Asya ülkelerinde erişilebilir, etkili aşılama ve ilaçların üretimini ortaklaşa yapma ihtimalini değerlendirmeyi önerdi. - BİŞKEK

Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi
Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi
Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi

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Güney Asya, Kazakistan, India, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'dan Orta ve Güney Asya arasında ulaştırma ve lojistik konsorsiyumu oluşturması önerisi - Son Dakika
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