Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası

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Genel Başkan Özgür Özel, 'Olağanüstü kurultay tartışmalarını bitiriyorum' dese de CHP kulisleri bir kez daha kurultay hesaplarıyla hareketlendi. Parti içi muhalefetin 1 Ocak'tan önce kurultayı toplamayı hedeflediği, Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan partililerin ve delegelerin yoğun bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini ziyaret ettiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği iddia edildi.

14.11.2024 22:39  Güncelleme: 22:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekillerinin sosyal medya üzerinden yaptığı "kurultay tartışması" ile ilgili "CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" demişti.

Özel'in açıklamalarına rağmen, parti içi muhalefetin 1 Ocak'tan önce kurultayı toplamayı hedeflediği öğrenildi. Ekol Tv'de yer alan habere göre, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da açtığı çalışma ofisinde, kurultay talepleri nedeniyle yoğun ziyaretçi trafiği yaşanıyor.

CHP'DE KURULTAY HAREKETLİLİĞİ

CHP'de parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay talebinde bulunmasıyla kulisler hareketlendi. Eleştirilerin artması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurultay tartışmalarının kapanmasını istemişti. Ancak tartışmalar dinmeyince Genel Merkez bu kez olağan kurultay sürecini gündeme aldı.

GENEL MERKEZ'DEN KURULTAY ÖNLEMİ

CHP tüzüğüne göre olağan kurultay için kongre takvimi 1 Ocak'tan itibaren başlatılabiliyor. Kongre takvimi ilan edildikten sonra ise olağanüstü kurultay talebinde bulunulamıyor. Kongre takvimi ise 2 yıla kadar yayılabiliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİNDE ZİYARET TRAFİĞİ

Bu hesaplara karşın parti içi muhalefet 1 Ocak'tan önce olağanüstü kurultayı toplamayı hedefliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin yanı sıra Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan partililer ve delegeler de bugünlerde yoğun bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultay talebi için harekete geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

PARTİ İÇİ MUHALEFETİN İMAMOĞLU BEKLENTİSİ

Diğer yandan milletvekillerinin başını çektiği gruplar delegeler ile toplantılar düzenlemeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. İmamoğlu desteği olmadan kurultayda sonuç alınamayacağını düşünen parti içi muhalefet bir yandan da İmamoğlu'nun tavrının netleşmesini bekliyor.

İMAMOĞLU KURULTAY İSTİYOR MU?

Tartışmalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kurultay isteyip istemediği konusunda tavrı merak konusu olmuştu. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kulis bilgisine göre İmamoğlu'nun bu konuda fikrinin net olduğunu belirtmişti. Yarkadaş, İmamoğlu'nun medyada dönen imza tartışmasına ilişkin "Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta" dediğini aktarmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sudem melis:
    Ülkeyi Bunlar Nasıl Yönetecek?? 16 3 Yanıtla
  • Radon Radon:
    Bu kemal bi düşmedi bu ülkenin yakasindan 7 2 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Deva partısınden olur aldınızmı? Bide konser olsun kurultayda. 7 2 Yanıtla
  • okan:
    Özgür terbiyesizlik yapma bir o bir sen sıra onda hadi bakayım çocum 5 2 Yanıtla
  • Mehmet null:
    konser siz kurultay olmasın gelmem vallahi 5 0 Yanıtla
  • suna genç:
    Ekrem o partiyi İBB parası ile bir birine vurdurtup uzaktan izleyerek keyifle izliyor 3 1 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu CHP dikiş tutmaz sabridir ağ atam ağ sen partiyi kimlere bıraktın da gittin sen ölmedin yüreğimizde yaşıyon 2 0 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Yok artık bu Ekrem bu kadar karaktersiz olamaz önce adamı şutla şimdi özeli yuh yani bunlara oy verenlerin beyni sulanmış olmalı 2 0 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    şeytan eko pusuda CHP düştü onun eline 0 0 Yanıtla
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