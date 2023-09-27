Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını ilk kez açık açık eleştirdi: Son derece yanlıştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin PM toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu'nun değişim çağrısını ilk kez açık açık eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.

PM TOPLANTISINDAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün Parti Meclisi toplantısın kurultay tarihi 5 Kasım olarak açıklanmış, CHP tüzük kurultayına ise 25-26 Kasım'da gideceği kararlaştırılmıştı. Meclis'ten yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

"PARTİ İÇİ MESELELER, ÜLKE MESELELERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM'de yaptığı açılış konuşmasında parti içi meselelerin ülke meselelerinin önüne geçtiğini söyledi.

"SON DERECE YANLIŞTI"

Partideki değişim tartışmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" diye konuştu.