Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "Bergen" filmini izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "Bergen" filmini izledi

16.03.2022 23:00
Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "Bergen" filmini izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki gösterimi eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile izledi.

Filmi izleyenlerin arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hikmet Çetin ile partililer de yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi
Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi
Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi
Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu'nda 'dinsiz' polemiği TBMM Genel Kurulu'nda 'dinsiz' polemiği

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Bergen, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 'Bergen' filmini izledi - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 23:12:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "Bergen" filmini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement