Kılıçdaroğlu: Partimin kurumsal kimliğini çiğnetemezsiniz! - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu: Partimin kurumsal kimliğini çiğnetemezsiniz!

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.

07.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:48
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 4 maddeli bir açıklamada bulunarak partisine desteğinin tam olduğunu belirtip "Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz!" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca yerel seçimi vurgulayarak "Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

"KURTLA KUZUYU YİYİP ÇOBANLA YAS TUTANLARA"

"Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara" başlıklı paylaşımında Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"1) Cumhuriyet Halk Partisi'nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.

2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan'ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.

3)2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR! Arzum BUDUR!

4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur."

Kemal Kılıçdaroğlu: Gündemi asılsız iddia ve iftiralarla değiştirmenin anlamı yok

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI NE ANLAMA GELİYOR

En son siyaseti bırakmadığına yönelik açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının CHP üzerine ortaya atılan iddialara nokta koymak amacı taşıdığı tahmin ediliyor. Özgür Özel'in parti liderliği koltuğuna oturmasının ardından Ekrem İmamoğlu ile bir "güç savaşı" yaşandığı ve partiden Kılıçdaroğlu'nun etkisinin silinmeye çalışıldığına yönelik iddialara Kılıçdaroğlu'nun "Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara" başlıklı paylaşımının cevap anlamı taşıdığı düşünülüyor.

Kılıçdaroğlu: Partimin kurumsal kimliğini çiğnetemezsiniz!

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa POLAT: Madem kendini düşünmüyordun o kadar ankete rağmen neden aday oldun? 83 21 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: hayir 30 kere.kaybedipte soyle konusulmasi 63 22 Yanıtla

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Partimin kurumsal kimliğini çiğnetemezsiniz! - Son Dakika


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