Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi

25.05.2022 15:27
Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi

Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. - DÜZCE

Kemal Kılıçdaroğlu'na: Burası Kandil değil, Düzce tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na: Burası Kandil değil, Düzce tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na: Burası Kandil değil, Düzce tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na: Burası Kandil değil, Düzce tepkisi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Burası Kandil değil, Düzce' tepkisi - Son Dakika


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