Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan kayyum tepkisi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine yapılan kayyum atamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız'' ifadelerini kullandı.

23.11.2024 07:06
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Dün, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hapis cezasından bir gün sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum atandı.

Bakanlık, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla görevden alınan Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in kayyum olarak atandığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAYYUM TEPKİSİ

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kayyumlara tepki gösterdi. Bir kez daha "Safları sıklaştıralım" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM" ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur! Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz! Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız."

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • okan:
    Sen adam olmassın 47 34 Yanıtla
  • yavuz d:
    ypg mi bize mi saldiracak diyen adamdan ne bekliyon 46 15 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Varsa bir usulsüzlük müdahale edeceksin tabi. kimsenin zoruna gitmesin. 31 14 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    sen hayatta olduğun müddetçe chp iktidar olamaz 20 16 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    sen git dil altı hapını al.Bu işler seni aşar 21 10 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Bi bırak ya partinde bile secilemedin daha ne arıyorsun 18 10 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Allâh ve, millet düşmanlarını Allahü teâlâ şaşırtır.. 21 6 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    yine mi sen. ya çıkma ekrana. defol git mutfağına 15 10 Yanıtla
  • Bayram :
    Ses kandilden önce her zamanki gibi atatürkün askerleriyiz diye aniran fistanli hevallerin yoldaslari cehapekk den geldi…sasiran oldumu???? 18 5 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Kim bu ya! Haberlere falan konu oluyor. Neyi başarmış pardon 5 5 Yanıtla
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