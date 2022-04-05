Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1 milyon liralık dava açmasına neden olan sözleri kürsüden yineledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'taki grup toplantısı konuşması ve sosyal medya hesabından kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili "Kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Bu gelişmeyle ilgili dün akşam sosyal medya hesabından "Gücenme" başlığı altında bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette" ifadelerini kullandı.

"5'Lİ ÇETE DEDİM DİYE GÜCENMİŞ BEYFENDİ"

Bugün TBMM'deki grup toplantısında da bu konuya değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP lideri, Erdoğan'ın kendisine dava açmasına sebep olan sözleri kürsüden yineleyerek, "5'li çete diye, 5'li çeteye hizmet ediyor, 5'li çetenin tahsildarlığını yapıyorlar diye eleştirdim. Mahkemeden karar aldırmışlar, ihtiyatlı konuşacakmışım. O hakime diyorum: Ben 5'li çete diyeceğim, bakalım ne yapacaksın. Ben sana hakim değil 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim. 5'li çeteye hizmet için sana işi dolarla veriyorum diyorsun. Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, bir daha dava açmazsan namertsin." dedi.