Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1 milyon liralık dava açmasına neden olan sözleri kürsüden yineledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1 milyon liralık dava açmasına neden olan sözleri kürsüden yineledi

05.04.2022 14:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin konuştu. Grup toplantısında sert sözlerle Erdoğan'a yüklenen CHP lideri, dava açılmasına neden olan sözleri kürsüden yineledi. Kılıçdaroğlu, "5'li çeteye hizmet için 'Sana işi dolarla veriyorum' diyorsun. Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, bir daha dava açmazsan namertsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'taki grup toplantısı konuşması ve sosyal medya hesabından kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili "Kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Bu gelişmeyle ilgili dün akşam sosyal medya hesabından "Gücenme" başlığı altında bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette" ifadelerini kullandı.

"5'Lİ ÇETE DEDİM DİYE GÜCENMİŞ BEYFENDİ"

Bugün TBMM'deki grup toplantısında da bu konuya değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP lideri, Erdoğan'ın kendisine dava açmasına sebep olan sözleri kürsüden yineleyerek, "5'li çete diye, 5'li çeteye hizmet ediyor, 5'li çetenin tahsildarlığını yapıyorlar diye eleştirdim. Mahkemeden karar aldırmışlar, ihtiyatlı konuşacakmışım. O hakime diyorum: Ben 5'li çete diyeceğim, bakalım ne yapacaksın. Ben sana hakim değil 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim. 5'li çeteye hizmet için sana işi dolarla veriyorum diyorsun. Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, bir daha dava açmazsan namertsin." dedi.

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı! Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası! Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1 milyon liralık dava açmasına neden olan sözleri kürsüden yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1 milyon liralık dava açmasına neden olan sözleri kürsüden yineledi - Son Dakika
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