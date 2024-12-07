Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Meydan Kavağı Mahallesi Ekşioğlu Sitesi'nde yaşayan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Ziraat Mühendisi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Orhan Nadir'in cenazesi, 9 Aralık Pazartesi günü öğle namazını takiben Antalya'daki 12. Cadde Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika › Politika › Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü - Son Dakika
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