Ümit Özdağ'dan kendisine "Ucuz ırkçı" diyen Kılıçdaroğlu'na jet yanıt: Saddam gibi feodal kafalısın

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında "sığınmacı" polemiği yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye'deki sığınmacıların gönderileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun devlet aklıyla yapılacağını belirterek Zafer Partisi'ne de gönderme yaptı.

"UCUZ IRKÇI TAVIRLA DEĞİL, DEVLET AKLIYLA YAPILACAK"

Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu." dedi.

"SAĞLIKLI ŞARTLARLA GİDECEKLER"

Sürecin 2 sene içine tamamlanacağını da belirten Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU SADDAM GİBİ FEODAL KAFALIDIR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu hakkında ağır sözler kullanan Özdağ, "Zafer Partisine "ucuz ırkçı" diye saldıran Kılıçdaroğlu Saddam gibi feodal kafalıdır. CHP'de kritik noktaları Tuncelilere teslim etti. Kendi partisinde ayrımcılık yapan bir siyasetçi mi Türkiye'yi birleştirecek? AKP'nin mezhepçiliğinden bıktık. CHP'nin "Dersimciliğine" hiç gerek yok." paylaşımında bulundu.

"SURİYELİLER KALACAK DERKEN DEVLET AKLINIZ NEREDEYDİ?"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının alıntılayan Özdağ, "2016/2021'de 2 çalıştay düzenleyip 'Suriyeliler kalacak, vatandaşlık vereceğiz' derken devlet aklınız neredeydi? Zafer Partisi kurulunca devlet aklınız başınıza geldi. Hala gönüllü dönüş diyorsunuz. Kimse gönüllü dönmez biliyorsunuz. Devlet aklımızın zekatını versek müsteşar olursunuz" ifadelerine yer verdi.