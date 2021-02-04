Kılıçdaroğlu, 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi

Kılıçdaroğlu, 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi

04.02.2021 19:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 26 Kasım 2019'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında Tank Palet Fabrikasına ilişkin konuşurken Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7'inci Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi - Son Dakika


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