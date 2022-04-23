Kılıçdaroğlu: 4 aydır elektriği kesik olan ailemizi ziyaret ettik, beni duygulandıran anlar oldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: 4 aydır elektriği kesik olan ailemizi ziyaret ettik, beni duygulandıran anlar oldu

23.04.2022 22:54
Kılıçdaroğlu: 4 aydır elektriği kesik olan ailemizi ziyaret ettik, beni duygulandıran anlar oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan bir aileye ziyaret edip, çıkışta yaptığı açıklamada, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan bir aileye ziyaret edip, çıkışta yaptığı açıklamada, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan 3 çocuklu Demir ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve eşi, ziyaretin ardından evin annesi Güllü Demir ile kameraların karşısına geçti. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen söylemiş olduğu söz. 'Bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok' diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI KARANLIKTAN ÇIKARTIP, ÇOCUKLARIMIZA IŞIK OLSUNLAR'3 çocuk annesi Güllü Demir ise şöyle konuştu:

"Bize sabır diliyorlar. 'Sabredin, susun' diyorlar. Ama biz sabredemeyiz. Benim 3 çocuğum sabırlı olmaz. Çocuğumun süt içmesi gerekiyor. Elektrikte oturması gerekiyor. Benim gibi çok arkadaş var. Ben sadece benim adıma değil hepsinin sesi olmak istiyorum. Hükümetin de bize el uzatmasını istiyorum. Eğer benim devletim, dışarıdan gelen Suriyeliye her şeyi yapıyorsa, benim milletime de yapması, bizlere de koşması lazım. Her şey ateş pahası hiçbir şeye el süremiyoruz. Bir yerden veriliyorsa iki yerden alınıyor. Benim hükümete tek söylemek istediğim, ellerini çocuklarımıza uzatsın. Bizim çocuklarımızı karanlıktan çıkartıp, çocuklarımıza ışık olsunlar."


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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Güllü, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 4 aydır elektriği kesik olan ailemizi ziyaret ettik, beni duygulandıran anlar oldu - Son Dakika


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