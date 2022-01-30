Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbette ki tarihin tozlu raflarında kalacaktır ama biz geleceğe güzel dünya bırakmak isteriz." dedi.

Açılış kapsamında kente gelen Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Akar' ile İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına da katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Balkanlar denilince yüreklerinde derin sızı hissettiklerini dile getirdi.

Balkanlar'ın türkülerini dinledikleri zaman bu sızının yüreklerinin derinliklerinde görüleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün çok güzel açılış yaptık. Binanın içinde umarım tarihin derinliklerinde yer alan pek çok anıyı burada görmüş oluruz. Evet bunları yaptık, acıları unutmayalım diye. Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbette ki tarihin tozlu raflarında kalacaktır ama biz geleceğe güzel dünya bırakmak isteriz. Güzel dünya bıraktığımız zaman da evlatlarımız, o güzel dünyada neşeyle sevinçle ve gelecek umuduyla yaşarlar." diye konuştu.

Yerleşkeyi Kocaeli halkına açan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Bu sıkıntıları birlikte dostlarımızla Türkçesi, Millet İttifakı ile aşacağız ve beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Soğuk hava nedeniyle konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, daha sonra açılışını yaptığı yerleşkeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"O güzel evladımızın hiçbir kabahati yok"

Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı toplu açılış töreninde sahneye çıkan çocuğun kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım. Bütün çabam evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak, kinden, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık, gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Bunu istiyorum, tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, paylaşımları süratle silin! O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide."