Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:57

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisinin tutuklanmasıyla ilgili bir yorum da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, ''Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir'' dedi.

İstanbul Üsküdar'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır." dedi.

"BU ÇİRKİNLİĞİ KABUL EDEMEYİZ"

İstanbul'da bir lisede Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S. tutuklandı. Yaşanan skandal ülkede infial yaratırken CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklama kararına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan CHP lideri, şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'e yönelik hakaretler, Saray İktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.

"BU İDDİA DERHAL AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece Sarayın "düşmanlaştırma" politikasına katkı sağlayacaktır. Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk'e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.

"CUMHURİYET LÜTUFLA DEĞİL KANLA KURULMUŞTUR"

İddia doğru olsa da olmasa da Saray İktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir. Üç-beş Dolar'a tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu Saray İktidarı kendisine yediriyor olabilir, ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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