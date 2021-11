Kılıçdaroğlu: Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Onu dostlarımızla beraber sağlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Baytaş Kütüphanesi, Diş Polikliniği, Çankaya Evi ve Mali Hizmetler Ofisini içinde barındıran Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, belli bir karamsarlığı herkesin yaşadığını bildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman şu soruyu belki kendinize belki arkadaşlarınıza belki komşularınıza da dillendiriyorsunuz; 'Ne olacak bu memleketin hali' diye. Sakin ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Memleket çok güzel olacak. Her şeyi çok güzel yapacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayın ve korkmayın. Bu konuda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bizim gruplaşmaya ihtiyacımız yok, kavgaya ihtiyacımız yok, birbirimize farklı gözlerle bakmaya ihtiyacımız yok, bir başkasını ötekileştirmeye ihtiyacımız yok. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Onu dostlarımızla beraber sağlayacağız. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi her kesimden insanımızla, her kimlikten her inançtan insanımızla, her yaşam tarzından insanımızla kucaklaşacağız. Bunun sözünü veriyorum. Hiç endişe etmeyin. Az kaldı. Geliyor gelmekte olan. ve düzelteceğiz. Dostlarımızla beraber düzelteceğiz. Beraber ve birlikte düzelteceğiz. Sözüm söz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu topraklarda her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak" dedi.

'HALKA HESAP VERMEK KADAR ONURLU BİR ŞEY YOKTUR'

Kılıçdaroğlu, zaman zaman vaatlerini dile getirdiklerini belirterek, "Vatandaşlar soruyorlar; 'Ekonomi bu kadar kötüyken parayı nereden bulacaksınız?' diye. Aslında Türkiye'de para var. Her türlü imkanımız da var. Bütün mesele parayı kimin için kullanacağız? Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi halktan yana mı kullanacaksınız; 5'li çeteden yana mı kullanacaksınız? Biz halktan yana kullanmayı savunuyoruz. Nitekim belediye başkanımız da söyledi. Kimseye 5 kuruş borcumuz yok. Kredi de almadık. Belediyeyse belediye, gelirse gelir. Demek ki kimin için harcıyor; halk için harcıyor. Halka hesap vermek kadar değerli ve onurlu başka bir şey yoktur. Bunun da altını özenle çizmek isterim" diye konuştu.