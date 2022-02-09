Kılıçdaroğlu: "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında elektrik zamlarını eleştirdi.

Elektrik faturaları konusunda yapılması gerekenlere ve çözümlere ilişkin paylaştığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu, çok zor zamanlardan geçildiğini söyledi.

Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu, "Kara Kış Fonu" çağrısında bulunduğunu ve adım adım ne yapılması gerektiğini anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın kendisini dinlemediğini ifade etti.

Alınması gereken acil önlemleri ve çözümleri anlatan Kılıçdaroğlu, "Fon için artık çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var. Yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak." diye konuştu.

KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç. Bırak insanlar rahat bir nefes alsın." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelere de şöyle seslendi:

"Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketinizi bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olmazsak bu kış açlık ölümleriyle bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."