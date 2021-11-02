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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

02.11.2021 14:22
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kurarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kurarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'i kullanırken veya Cumhuriyet'i telaffuz ederken herkes şunu çok iyi bilmeli; bu Cumhuriyet bilhassa kendisini kimsesiz hissedenlerin kimsesi olacaktır. Bizim temel hedefimiz, amacımız, felsefemiz de bu." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye güzel bir ülke olsa da sıkıntılarının bulunduğunu ifade ederek, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkının olmadığını ve hep birlikte demokrasiyi getireceklerini söyledi.

Cumhuriyet'in 98. yılının kutlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet'i kurarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'i kullanırken veya Cumhuriyet'i telaffuz ederken herkes şunu çok iyi bilmeli; bu Cumhuriyet bilhassa kendisini kimsesiz hissedenlerin kimsesi olacaktır. Bizim temel hedefimiz, amacımız, felsefemiz de bu. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla Mustafa Kemal, irfanı hür, vicdanı hür ve fikri hür gençler istemiştir.

Aramızda gençler var. Vicdanınız hür olacak, irfanınız hür olacak ve fikriniz hür olacak. Özgür olacaksınız. Bütün gençlere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özgürlük vadediyorum. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bütün gençler, hangi partiden olursa olsun bizi özgürce eleştirebilecek. Bizim alkışa değil, sağlıklı, tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Hatamızı gösteren, bizim dostlarımızdır. 98 yıldır Cumhuriyet'i kurduk, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Demokrasimizde aksamalar var, ama bunu telafi edeceğiz. Beraber, 100. yılda güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız."

Diyanet eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini üzen şeyin Atatürk'ün, onun emriyle kurulan Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cumhuriyet'in yıl dönümünde anılmaması olduğunu vurguladı.

Bunun kabul edilmesi gereken bir tavır ve tutum olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin inancına saygılıyız. En azından kendisini kuran, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran bir iradeye, en azından cuma hutbesinde saygı duyulması lazım. Telaffuz edilmesi lazım. Ama hiç kimse merak etmesin, bunların tamamını yapacağız, bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 98. yılında Anıtkabir'de bugüne kadar rastlamadıkları bir garabetle de karşılaştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının ve gazetelerin muhabirlerinin, Anıtkabir'e alınmadığına dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, bunun hiç rastlanmadık bir şey olduğunu vurgulayarak, "O kararı alanlara açık ve net söylüyorum. Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor, aslanı. Sizin gücünüz yetmez ona. Ne yaparlarsa yapsınlar, her davranışları kendi sonlarını getiriyor. Bu, milletin vicdanında derin yaralar açıyor. Bunların tamamını iktidarımızda çözeceğiz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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