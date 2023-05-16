Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların siyasi tercihlerine saygı çağrısı yaptı

Pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar, siyasi tercihlerinden dolayı sosyal medyada belli bir kesim tarafından linç edildi. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Depremzedeleri linç edenleri uyaran Kılıçdaroğlu, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" ifadelerine yer verdi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;Seçimin ardından depremzedelere hakaret ve küfürler yağdıran şahıs hakkında yakalama kararı!
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