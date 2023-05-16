Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların siyasi tercihlerine saygı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların siyasi tercihlerine saygı çağrısı yaptı

16.05.2023 22:06

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların siyasi tercihlerinden dolayı linç edilmesine karşı çıkarak, hiçbir siyasetin bu insanların kalbini kırmaya değmeyeceğini belirtti.

Pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar, siyasi tercihlerinden dolayı sosyal medyada belli bir kesim tarafından linç edildi. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"HİÇBİR SİYASET O İNSANLARIN KALBİNİ KIRMAYA DEĞMEZ"

Depremzedeleri linç edenleri uyaran Kılıçdaroğlu, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindekilere hakaret eden kitleyi uyardı: 10 düşünelim 1 diyelim
Seçimin ardından depremzedelere hakaret ve küfürler yağdıran şahıs hakkında yakalama kararı!
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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