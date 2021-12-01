Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil

01.12.2021 09:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş Siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Belediye başkanlığı yapıyor, herkesi kucaklayan birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Alparslan Türkeş Vakfı'nın anma etkinliğinde çıkan olaylarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladığını belirterek, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Bu sabah FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına katılan CHP lideri, Mansur Yavaş'a yönelik tehditle ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Belediye başkanlığı yapıyor, herkesi kucaklayan birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır gibi değil. Bu baskın Kuran tilaveti sırasında yapılıyor. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyor" ifadelerini kullandı.

"PARTİDEN ATILMALARI GEREKİYORDU"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, "Polislerin bir anlamda korumasında, oraya baskın düzenlenmesi doğru değil. Bahçeli'nin baskın düzenleyenleri partiden atacağım demesi gerekirdi. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir partiye vakfetmişseniz, siz artık siyaset üretemezsiniz" şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ DA CEVAP VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2,5 yıldır siyasi demeç vermedim. Bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim" dedi.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı:

Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik tehdit gibi sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Akıl alır gibi değil
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor 09:56 Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam 09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Memurlar zamlara dikkat çekti, ek ödeme istedi! 09:47 Memurlar zamlara dikkat çekti, ek ödeme istedi! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 09:30 Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti
27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız 07:33 27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız Merkez Bankası, 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı: Reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılandı 04:26 Merkez Bankası, 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı: Reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılandı

Son Dakika Haberleri
10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
09:58 Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali! Hedefi 'kararlı' kararsızlar!
09:56 Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor
09:54 Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz
09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam
09:51 Böyle skor görülmedi: 20-0! İngiliz Kadın Futbol Takımı dinlenip dinlenip gol attı
09:49 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil
09:46 Memurlar zamlara dikkat çekti, ek ödeme istedi!
09:42 Kansere ve yaşlanmaya çözüm olabilir! Üretilen ilk canlı robotlar bölünerek çoğalabiliyor
09:42 Genç adam 6. kattan düşüp hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ı yeniden mi canlandıracak? Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ı yeniden mi canlandıracak?         
10:05
Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali! Hedefi 'kararlı' kararsızlar! Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali! Hedefi 'kararlı' kararsızlar!         
09:58
Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz         
09:55
Böyle skor görülmedi: 20-0! İngiliz Kadın Futbol Takımı dinlenip dinlenip gol attı Böyle skor görülmedi: 20-0! İngiliz Kadın Futbol Takımı dinlenip dinlenip gol attı         
09:52
Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada         
09:38
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 10:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement