Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil - Son Dakika

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Alparslan Türkeş Vakfı'nın anma etkinliğinde çıkan olaylarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladığını belirterek, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Bu sabah FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına katılan CHP lideri, Mansur Yavaş'a yönelik tehditle ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Belediye başkanlığı yapıyor, herkesi kucaklayan birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır gibi değil. Bu baskın Kuran tilaveti sırasında yapılıyor. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyor" ifadelerini kullandı.

"PARTİDEN ATILMALARI GEREKİYORDU"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, "Polislerin bir anlamda korumasında, oraya baskın düzenlenmesi doğru değil. Bahçeli'nin baskın düzenleyenleri partiden atacağım demesi gerekirdi. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir partiye vakfetmişseniz, siz artık siyaset üretemezsiniz" şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ DA CEVAP VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2,5 yıldır siyasi demeç vermedim. Bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim" dedi.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı: