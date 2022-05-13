Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

13.05.2022 10:15
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" dedi.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken 6'lı masada yer alan muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

Kendisi gibi adaylık için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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