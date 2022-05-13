Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı - Son Dakika

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken 6'lı masada yer alan muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

Kendisi gibi adaylık için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.