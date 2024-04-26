Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir'' paylaşımı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kendisine sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı" dedi.

26.04.2024 07:48  Güncelleme: 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta yapacağı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüşmeye tepki gösterip "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir'' ifadelerini kullanan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"ERDOĞAN'IN KEYFİ GELDİ DİYE ANAYASAYA MI DEĞİŞTİRECEĞİZ?"

CHP'de bazı tartışmaların fitilini ateşleyen mesajı neden attığına dair soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu "Partiden tamamen bağımsız söylüyorum. Sade bir yurttaş olarak düşüncelerimi ifade ediyorum. Bu kadar yoğun sorunların yaşandığı bir ülkede mesajımda da ayrıntıları saydım. Anayasada değişiklik örneğin. Ne yapılacak anayasada? 'Değişiklik yapacağım' diyor. Erdoğan'ın keyfi geldi diye anayasaya mı değiştireceğiz? Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan'ın isteği üzerine oldu. Ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun neyini değiştirecek? Neresini değiştirecek? Rahatsız olduğu tek bir şey var: Namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti herhalde bunu değiştirecek" dedi.

"İŞSİZLİK ÇOK DAHA BÜYÜYECEK"

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin yönelttiği "31 Mart sonrası kutuplaşmadan yumuşamaya yol alındı. Bu iyi değil mi?" sorusuna ise "Kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Siz ya milletin tercümanı olacaksınız ya da... Emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca işçinin sorununu dile getireceksiniz, onların sorunlarını çözerseniz kutuplaşma da biter. Bütün o sorunlar bundan sonra daha da büyüyecek. Alınan, alınacak ekonomik kararlar icra dosyalarını daha da artıracak, işsizlik çok daha büyüyecek.

"HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN SİYASET YAPIYORUZ"

Bakın; Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor net! Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomi de sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak. Aldığı tedbirlere, milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı

Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Ekonomi, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Gultekin: ya bı bitmedin gitti 60 37 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Dayi senden iyi ortak mı vardi 25 sene dile kolay sen torun sev boşver siyaseti 51 13 Yanıtla
  • Ankara null: aynen oyle ajan baskanim 35 16 Yanıtla
  • YoH null: hep derim partilere kendinizi kaptırmayın diye topluma ama kale alan yok kendinizi düşüneceksiniz kardeşim partileri değil yani bugün partisini çok seven insanlar da artık sevmemeye başladı her ilişkide olduğu gibi bu sevgide biter yani zamanla oyuzde kaptirmayacaksiniz partilere kendinizi ne demişler başkasının kaderine ortak olupta kendi kaderinizi feda etme demişler sonuç 99 da ekonomi çok kötü diyenler nerde acaba şimdi :)suspuslar 16 12 Yanıtla
  • SERDAR MERTEK: Yenilen pehlivan güreş alanında olmasa da ağzını sallarmış.) adam ne güzel söylemiş Bay bay kemal:) 13 10 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: yaşlılık yaşlılık canı sıkılıyor :) 18 3 Yanıtla
  • İsa Can: İlla muhalefet diyorsun? 17 3 Yanıtla
  • Engin: KK gitti hala zarar verme peşinde 5 0 Yanıtla
  • Hajkan Hajkan: Yerken masada değildik ama hesabı hep birlikte ödüyoruz. Niye? 3 0 Yanıtla

08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:26 Duruşma sonrası Dilan Polat’ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım Duruşma sonrası Dilan Polat'ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım
08:15 Sarallar suç örgütüne operasyon Elebaşı dahil 24 gözaltı Sarallar suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil 24 gözaltı
07:48 Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı
00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
07:59 İzmir Kordon Sahili’nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu
07:52 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 09:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement