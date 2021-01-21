Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2)

'ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI ÖNEMLİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından Ahi Evran Türbesi'ne geçti. Burada dua eden Kılıçdaroğlu daha sonra da esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını meclis kürsüsünden dillendirmeye devam edeceklerini söyledi. Ardından uzun çarşıdaki müzisyenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, abdalların verdiği davullu zurnalı mini konseri dinledi. Ahi Külliyesi bahçesinde çiftçi, öğrenci ve ev hanımları ile görüşen Kılıçdaroğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili, "Anayasa mahkemesinin verdiği karar iki açıdan çok önemli. Birincisi haksızlığı gidermesi açısından, ikincisi adalet düzeninin tekrar inşası için. Umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Devletin yargı üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer adalet bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor" dedi.