Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2)

Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2)
Son Güncelleme: 21.01.2021 18:27

'ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI ÖNEMLİ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından Ahi Evran Türbesi'ne geçti.

'ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI ÖNEMLİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından Ahi Evran Türbesi'ne geçti. Burada dua eden Kılıçdaroğlu daha sonra da esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını meclis kürsüsünden dillendirmeye devam edeceklerini söyledi. Ardından uzun çarşıdaki müzisyenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, abdalların verdiği davullu zurnalı mini konseri dinledi. Ahi Külliyesi bahçesinde çiftçi, öğrenci ve ev hanımları ile görüşen Kılıçdaroğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili, "Anayasa mahkemesinin verdiği karar iki açıdan çok önemli. Birincisi haksızlığı gidermesi açısından,  ikincisi adalet düzeninin tekrar inşası için. Umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Devletin yargı üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer adalet bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor" dedi.

'VATANDAŞ, SANDIĞA KOYUN DİYOR'Kırşehir esnaf ziyaretiyle ilgili de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Az önce sorun yaşayan esnafla, servisçiyle, öğrencilerle, üniversiteden mezun olup işsiz olan 3 kardeşle görüştüm. Bütün bunların hepsi toplumun önünde ciddi bir sorun olarak bekliyor. Devleti yönetenler bu sorunlarla uğraşıyorlar mı? Benimle uğraşıyorlar. Arkadaş benimle ne uğraşıyorsun sen işsizlikle uğraş, yoksullukla uğraş. Esnafın derdi var onu çöz, evlere temizliğe giden üniversite öğrencileri var o sorunu çöz. Türkiye hangi hale geldi. Bütün bu gerçekler ortadayken onların gündemleri çok farklı. Herkes sandığı bekliyor. Vatandaş önümüze 'sandığı koyun' diyor, 'yeter' diyor. Şu an için herhangi bir erken seçim tahminim yok" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla ilgili de "Önce bir tabloyu görmemiz, açıklamaları görmemiz lazım. Ondan sonra açıklama ve yorum yapılabilir. Türkiye'nin bütün ülkelerle barış içerisinde yaşamasını isterim. Türkiye'nin kendi demokrasisini geliştirmesini isterim. Otoriter rejimden Türkiye'nin kurtulması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2) - Son Dakika
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