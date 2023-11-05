Kılıçdaroğlu görevden çekiliyor mu? CHP'den iddiaya yalanlama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen genel başkanlık yarışında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim 2. tura kaldı. 20 oy geçersiz veya boş çıktı.

GÖREVDEN ÇEKİLECEK İDDİALARI

Bu durumda Özgür Özel kazanması için 2 oya daha ihtiyacı duyarken, tekrar genel başkan seçilmesi zora giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden çekileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

CHP'DEN YALANLAMA

Sosyal medyada CHP Genel Merkezi'ne bağlı CHP Doğrulama tarafından yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı. Açıklamada "38. Olağan kurultayımız bir demokrasi şöleni olarak devam etmektedir. Genel Başkanlık seçimi, 2. tura kalmıştır. Sosyal medyada "Kemal Kılıçdaroğlu çekildi" şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.