Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi neden adaylıktan çekilmedi? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ilk kez açıkladı

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden yarıştan çekilmeyerek ikinci tura gittiğine dair detaylar ortaya çıkıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adaylıktan çekilmeyi tartıştılar ama seçim başladığı için bunun bir anlamı yok dediler" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TURDA 812 OY ALAN ÖZGÜR ÖZEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Dün başlayan kurultayda yapılan genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda her iki aday da salt çoğunluğun oyunu alamamıştı. 682 delegenin oyunu alarak 2 oyla salt çoğunluk barajının altında kalan Özgür Özel'e karşılık Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Seçimlerin ikinci turunda ise Özgür özel oy sayısını 130 artırarak 812 oyla Genel Başkanlık koltuğuna oturmuş, Kılıçdaroğlu ise 536 oya gerilemişti.

"KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TUR ÖNCESİ ÇEKİLECEK" İDDİASI

İkinci tur oylamasının başlamasından hemen önce Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceğine dair bazı açıklamalar gelse de bunlar hemen düzeltilmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

ZEYDAN KARALAR: SEÇİM BAŞLADIĞI İÇİN BİR ANLAMI YOK

Kılıçdaroğlu'na destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, dün ikinci tur seçimin sonuçlanmasının öncesinde gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Onu tartıştılar ama sonuç ne bilmiyorum. Ama sonuçta seçim başladığı için onun bir anlamı yok" yanıtını verdiği görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Tuğba Aslanyürek, Karalar'ın açıklamasını X hesabından paylaştı.