Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı

Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Açıklamasında kararının sebeplerini de tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir" dedi.

03.04.2025 21:32
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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultayda aday olmayacağını duyurdu.

NEDENLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Açıklamasında aday olmama nedenlerini tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

"YÜRÜDÜĞÜM YOLDA ÖLÜM DAHİL HİÇBİR KORKUYA YER VERMEDİM, KORKMAM"

Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

"MÜCADELEM MİLLETİMİN VİCDANINA EMANETTİR"

Aday olmama kararımın nedeni; "Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

"SELAM OLSUN, GÜNEŞİN ALTINDA DURABİLMEYİ GÖZE ALANLARA"

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Kılıçdaroğlu, kurultayda neden aday olmayacağını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, Pazar, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Omer Kendi:
    adami harcadilar 25 28 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    vahhh kemal vahhh genemi kasetini buldul özgür 19 18 Yanıtla
  • Oooo:
    Amca lütfen! Yanlış park eden falan varsa silgeçlerini kaldır Ne bileyim torun falan sev. Lütfen! 12 14 Yanıtla
  • Emir Konez:
    Tebrikler syn KK. CB içinde adaylık koymayın. yol açın artık 17 6 Yanıtla
  • 220198:
    kurultaya kadar belli olmaz,baykalin kaset kumpasinda istifasinda,kilicdaroglu aday olmucam demisti,kurultaydan da bir gun once adayim demisti,hayirlisi olsun 15 4 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    Kılıçdaroğlu başa gelirse bir daha CHP ye oy vermem 4 8 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Bu adam bu kadar cümle kurabiliyormuydu :)) 2 9 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Hani bir laf vardır. Mıçtı taşa çekildi kenara, senin şaibeli sözün üzerine yeniden kurultay yapılıyor. Baktın bu ortamda seçilme ihtimalin yok. Sözde delikanlılık yapıyorsun. Yemezler 7 3 Yanıtla
  • 78908900:
    Parti içi çekişmelerden söz etmiş "Çalanların yüzüne tükürürler ben çalmadım " demiş ...İ.oğlu'nu mu kastetmiş .. 6 3 Yanıtla
  • Modelist Gerber accumark:
    Kemal bey. Hakaret etmek istemiyorum ama lütfen bu memlekete kötülük yapmayı bırakın artık. İktidara yeterince yardım ettiniz zaten, sizin sayenizde sürekli bu memleketin başına bela oldular. Yinemi imdada sen yetişeceksin. Sizin ve iktidarın boyunda, bu milletin hakkı var, yetim hakkı var. Ben bir vatandaş olarak, hakkımı helal etmiyorum, ne sana nede recep Tayyip Erdoğan a. 0 1 Yanıtla
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