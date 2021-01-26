Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü (2)

İSTİFA İDDİASI YALANLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar" dedi.