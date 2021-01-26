Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü (2)

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü (2)

26.01.2021 22:51

İSTİFA İDDİASI YALANLANDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İSTİFA İDDİASI YALANLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar" dedi.


Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstifa, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü (2) - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
00:21 Yapılan bir araştırma depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösterdi
00:21 Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor
00:17 Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
00:13 Belediye başkanının Senegalli saatçiyle diyaloğu izleyenlere tebessüm ettirdi
23:46 Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı
23:41 Manisa'da dev tesis alev alev yanıyor! Akşam saatlerinde başlayan yangın, hala söndürülemedi
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 01:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement