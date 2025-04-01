Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız? - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?

Kılıçdaroğlu\'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?

CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapacağı olağanüstü kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusuydu. Gündemdeki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu "Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" ifadelerini kullandı.

01.04.2025 07:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolar devam ederken milyonların gözü yakın tarihte gerçekleşecek olan CHP kurultayına çevrildi.

GÖZLER PAZAR GÜNKÜ KURULTAYDA

6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek olan CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.

GÜNDEMDEKİ İDDİA SORULDU

Art arda gelen iddialar sonrası Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR"

Kılıçdaroğlu "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, Pazar, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa uzun:
    Yani adaymı değilmi daha onubile söylemekten aciz 23 4 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    Deniz Baykal, Sarıgül'ün hıırsızlı'ğını korkmadan açık açık söylemişti.ama özgür özel İmamoğlu için aynı cesareti gösteremedi,korkak özelden genel başkan olmaz, Kılıçdaroğlu geliyor. 6 11 Yanıtla
  • Resul Cengiz:
    Yani tekrar aday olmamı isterlerse aday olurum diyor. Açık kapı bırakıyor 11 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezil herif 5 1 Yanıtla
  • Alp Murat Çekli:
    EĞER BİR ŞEKİLDE ADAY OLURSA VATAN HAİNİ OLDUĞUNU DÜŞÜNECEĞİM 5 0 Yanıtla
  • m8j2xwpct2:
    yine ortalıgı karıstıracak 5 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    kılıçdaroğlu dünya lideri Trump’u titreten putin’i altına işeten yumruğunu masaya vurduğu zaman Avrupa birliği ülkeleri kaçacak delik arardı vay Kemal dedemiz be 1 3 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Mal, CB adayı olma dediler anlamadı hala anlamıyor. Bela mısın kardeşim bıraksana bu işleri. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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