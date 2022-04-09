Kılıçdaroğlu'na Macaristan'da Orban'ın 6'lı muhalefe rağmen kazandığı seçim soruldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na Macaristan'da Orban'ın 6'lı muhalefe rağmen kazandığı seçim soruldu

09.04.2022 13:26

Macaristan'da altılı muhalefete karşı büyük zafer kazanan Başbakan Viktor Orban'ın seçim zaferiyle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir yorum geldi. Kılıçdaroğlu, "İttifaklar konusunda siz de bir umutsuzluk yarattı mı?" sorusuna "Tek benzerlik 6 rakamında. Onlar doğru bir aday çıkaramadı. Ayrıca ülkelerinde ekonomik göstergeler de vatandaşların mutsuz olmasına yol açmayacak kadar iyi" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz hafta Macaristan'da yapılan seçimleri, oyların yüzde 55'ini iktidardaki Fidesz partisi kazandı. 6 muhalefet partisine karşı yarışan Başbakan Viktor Orban'ın seçim zaferi dünyada da büyük yankı uyandırdı.

Macaristan'daki 6 muhalefet partisinin varlığı, kimi kesimlerce Türkiye'deki 6'lı masa ile kıyaslandı. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokratik Parti'nin yaptığı ittifakın Macaristan'la aynı cümlede geçmesi CHP lideri KemalKılıçdaroğlu'na soruldu.

"TEK BENZERLİK 6 RAKAMINDA"

Kılıçdaroğlu, T24'e verdiği röportajda "Orban'ın seçim zaferi ittifaklar konusunda siz de bir umutsuzluk yarattı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tek benzerlik 6 rakamında... Orada ittifakın yapısı, daha çok sol partilerden oluşuyor. İttifak içindeki liberal eğilimli partinin geçen seçimde aldığı oy yüzde 3 civarındaydı. İttifak içindeki tek milliyetçi – muhafazakar parti (Jobbik) süreç içinde ikiye bölündü ve ayrılanlar yüzde 6'nın üzerinde oy alarak yüzde 5 olan barajı aşıp, Parlamento'ya girdiler.

"ONLARDA MİLLİ GELİR 18 BİN DOLAR, BİZDE 8 BİN DOLAR"

Küçük bir kentin muhafazakâr belediye başkanını aday gösterdiler. Ne ittifakın solcu seçmenlerine hitap edebildi ne de sağcı seçmenlere "popülist bir liderle yarışabilecek çapta" olduğunu gösterebildi. Ayrıca ekonomik göstergeler de vatandaşların mutsuz olmasına yol açmayacak kadar iyi... Enflasyon yüzde 8,3; işsizlik yüzde 4,5; kişi başına milli gelir ise 18 bin dolar seviyesinde. Bizde milli gelir 8 bin dolar. Enflasyon yüzde 60'ın üzerinde. Ben size sorayım, benzerlik nerede? Böyle bir sonucun ortaya çıkması bizim gençleri daha da umutlandıracak. Çünkü ben gençlere şunu söylüyorum. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz, bu dünya siyasi tarihine geçecek. Bundan hiçbir kuşkum yok." yanıtını verdi.

ERDOĞAN MACARİSTAN ÜZERİNDEN GÖNDERME YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AK Partili milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 muhalefet liderine Macaristan'daki seçim sonuçları üzerinden gönderme yapmıştı. Macaristan'daki siyasi yapının Türkiye'dekine benzemesine dikkat çeken Erdoğan, "Normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirmiştir, altılı. Aynısı Macaristan'da da oldu. Orada da altılı çıktı. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu." demişti.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na Macaristan'da Orban'ın 6'lı muhalefe rağmen kazandığı seçim soruldu - Son Dakika


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