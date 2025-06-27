Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı

Kılıçdaroğlu\'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
27.06.2025 07:50
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CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesinde koltuğa oturma sinyalleri veren ve tepkilerin odağına yerleşen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu fikrinden vazgeçmesi karşılığında bir kullanıcı tarafından tatil teklif edildi. Paylaşımı yapan kişi Datça Belediyesi'ni de etiketlerken, belediyeden "Doluyuz" yanıtı geldi.

"Şaibe" iddiaları nedeniyle 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN ODAĞINDA

"Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur?" sözleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu için bir sosyal medya kullanıcısından ilginç teklif geldi.

DATÇA BELEDİYESİ'Nİ DE ETİKETLEDİ

Kullanıcı "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi'ni sosyal medya hesabından etiketledi.

"MAALESEF DOLUYUZ"

Datça Belediyesi ise kullanıcıya, "Maalesef doluyuz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oooo:
    20 yaş altı ve 70 yaş üzeri siyaset yasaklanmalı 53 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    RÜŞVET E ALIŞMIŞ LAR VERMEYE DE ALMAYADA AMA SORSAN LAİK LER 23 20 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    30 haziran'dan sonra Datça Belediyesi sana gereği yapılır bekle 30 10 Yanıtla
  • Cesur Yürek:
    bu niye gundeme geliyor hiç bir hükmü yok halen gündemde git moruk köyüne 1 2 Yanıtla
  • Engin Engo:
    oy zamanı bizde dolu oluruz =)=)=)=) akp den biri gelse kırmızı halı serip yalakalık üzerine yalakalık örneği sergilersiniz =)=) senelerce genel başkanlığınızı yapmış birine bu şekilde davranmanız sizin ne kadar nankör ve düşüncesiz olduğunuzu gösterir. TÜRK ÖRF ADET BİTMİŞ. OY ZAMANI GÖRÜŞÜRÜZ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı - Son Dakika
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