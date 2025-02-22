CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu telefon görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin de Kılıçdaroğlu'nun nezaketinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
Yarkadaş iki ismin görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımında "CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli'ye "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin ise Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'ye sürpriz telefon: Sesi iyi geliyordu - Son Dakika
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