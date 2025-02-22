Kılıçdaroğlu\'ndan kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli\'ye sürpriz telefon: Sesi iyi geliyordu

Politika

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu telefon görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin de Kılıçdaroğlu'nun nezaketinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

"SESİ İYİ GELİYORDU"

Yarkadaş iki ismin görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımında "CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli'ye "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin ise Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi" ifadelerini kullandı.