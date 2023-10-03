Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a hodri meydan: Aday olacaksan çık bakalım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a hodri meydan: Aday olacaksan çık bakalım

Son Güncelleme: 03.10.2023 16:45

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Bilal Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, ''Eğer sen eleştirip de ben İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan. Çık bakalım'' dedi.

TBMM'de grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"HODRİ MEYDAN, ÇIKMAZSAN NAMERTSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, aileni siyasete bulaştırma. Bir oğlun var, kalkmış bizim İBB Başkanımız hakkında laflar ediyor. Kimsin sen ya? Gücünü babandan alıyorsan sen, zaten adam değilsin. Eğer sen eleştirip de 'Ben, İBB Başkan adayı olmak istiyorum' diyorsan; hodri meydan, çıkmazsan namertsin" dedi.

"NE KADAR VERGİ VERİYORSUN?"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu, "Ayrıca şu soruyu da sormak zorundayım. Devlete ne kadar vergi veriyorsun ve gelirin nereden? Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyordu beyefendi. Bürokratları topluyor, talimat veriyordu. O nedenle bir daha söylüyorum, siyasiler ailelerini siyasetin dışında bırakmalıdır. Hanımefendi sosyal işlerle ilgileniyor, başımın üzerine" ifadelerine yer verdi.

BİLAL ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bilal Erdoğan, İmamoğlu için şu ifadelere yer vermişti: "Bu 4 buçuk yıl maalesef İstanbul iyi yönetilmedi. İyi yönetemediklerini biliyorlardı ki, birçok konularda dediler ki 'Ankara bize köstek oluyor. İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız?' Bunu niye kullandılar? Sözüm ona Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklardı ya, 8-9 kişi birden Beştepe'de görev alacaklardı. Sözüm ona senaryo oydu, argümanları da bu. 'Ankara bize engel olduğu için yapamıyor. Hele iktidarı bize verin o zaman görün' Şimdi sana millet yine vermedi iktidarı. O zaman şunu deyin, diyebilirseniz. 'Ya iktidar bizde değil, biz sözlerimizi yine yerine getiremeyeceğiz.' Bunu deyin o zaman. Öyle değil mi? Dolayısıyla eğer Ankara size engel oluyorduysa niye geliyorsunuz bu göreve talip oluyorsunuz?"

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a hodri meydan: Aday olacaksan çık bakalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a hodri meydan: Aday olacaksan çık bakalım - Son Dakika
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