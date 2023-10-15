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Kılıçdaroğlu'ndan CHP içindekilere sert uyarı: Bunu yapanı partiden ayıracağım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan CHP içindekilere sert uyarı: Bunu yapanı partiden ayıracağım

Son Güncelleme: 15.10.2023 16:20

Partisindeki değişim yanlıları ile mücadele eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert bir uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu, ''Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" dedi.

DELEGE SİSTEMİ KALDIRILIYOR

Yaptığı konuşmada delege sisteminin kaldırılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Gelsinler üyeler seçsinler. Bana göre cinsiyet kotası da yüzde 50 olmalı" ifadelerini kullandı.

"SIĞINMACI DEPOSUNA DÖNDÜK"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sığınmacı deposuna döndü koskoca Türkiye Cumhuriyeti... Daha geçen gün Ankara'daki terör eyleminin faillerinin Suriye'den geldiği söylendi. Ne deniyor? Sınır namustur. Şu soruyu iktidar sahiplerine sormak zorundayız; o sınırda yazan 'Sınır namustur' sözünün gereğini yapıyor musunuz?" diye konuştu. 2020 yılında Suriyelilere 40 milyar lira dolar para harcandığı söylendi. 2023'teyiz, herhalde 10 milyar dolar harcanmıştır. 100 milyar dolarlık bir kaynağı sığınmacılara harcarken 3-5 milyar doları nerede bulurum diye kapı kapı dolaşan bir Türkiye var."

"YABANCI ASKERİN ÜLKEMİZDE NE İŞİ VAR"

Önümüzdeki hafta parlamentoda bir tezkere görüşülecek. Tezkere, teröre karşı mücadele. Güzel... Teröre karşı hepimiz karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; 'Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi.' Niçin? 30-35 yıl teröre karşı mücadele eden bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işimiz var. Eğer sizler CHP'liler olarak bunu bütün Türkiye sathına anlatmazsanız sorumluluğunuz var demektir. Sayın Bahçeli'ye de sordum. Diyor ya 'Ben milliyetçiyim.' Sayın Erdoğan'a sordum. O da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir kişi. Nasıl olduysa bunlar yan yana geldi! İkisine de sordum, kim bu yabancı askerler? Geçen gün Meclis Başkanı'nı ziyaret ederken kendisine sordum. Oradan da bir haber gelmedi."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan CHP içindekilere sert uyarı: Bunu yapanı partiden ayıracağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan CHP içindekilere sert uyarı: Bunu yapanı partiden ayıracağım - Son Dakika
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