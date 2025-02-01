Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin aday kararına sert çıkış: Parti içinde parçalanma olur - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin aday kararına sert çıkış: Parti içinde parçalanma olur

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi durumunda parti içinde parçalanma olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca ''3 sene biz Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını mı konuşacağız?'' ifadelerini kullandı.

01.02.2025 22:16  Güncelleme: 23:13
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz' çıkışının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını Burhan TV100 canlı yayınında aktardı.

"3 SENE BİZ EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI MI KONUŞACAĞIZ?"

Burhan canlı yayında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi, "Kemal Kılıçdaroğlu ile ben pazartesi günü görüştüm. Kemal Bey'e 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilirse, yargısal bir korunma olur mu?' diye sordum. Kılıçdaroğlu ise, "Aday olsa bile milletvekilliği dokunulmazlığı kazanamayacak. Yüksek Seçim Kurulu takvim açıklamadığı için seçimler diyelim 3 sene sonra olacak ne olacak? 3 sene biz Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını mı konuşacağız? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini yaparken hizmetleri, icraatları yerine akşam sabah İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanırsa ne yapacağını mı konuşacağız" ifadeleri ile aktardı.

'PARÇALANMA' UYARISI

Burhan ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Ekrem Bey ilan edildi, Mansur Bey partide kalır mı ya da aday olmak isteyen başka kişiler rahatsız olur mu?" sorusunu yönelttiğini belirtti. Burhan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı yanıtı şöyle aktardı: "Evet olur. Siz ön seçime girdiğiniz andan itibaren Mansur Bey kazansa da bir küskünler oluşacak Ekrem Bey kazansa da oluşacak. Bunların taraftarları oluşacak. Milletvekillerinden bir grubu Ekrem Beyi bir grubu Mansur Beyi destekleyecek. Dolayısıyla kesinlikle seçim bahsi ele alınmalı ama aday açıklanmamalı. Yapılması gereken erken seçim istemektir. Ama aday ilan ederseniz parti içinde parçalanma olur. 3 yıl eforunuzu taşıyamazsınız."

Kılıçdaroğlu\'ndan CHP\'nin aday kararına sert çıkış: Parti içinde parçalanma olur

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin aday kararına sert çıkış: Parti içinde parçalanma olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Yildiz:
    Tartışmaya Gerek yok 2028 de Erdoğan Yine Başkan 118 87 Yanıtla
  • okan:
    reisle devam 101 26 Yanıtla
  • Apple User:
    Yıllarca Tayyip Erdoğan için çalıştın senden önceki deniz Baykal ve senin yüzünden biz bu Recep tayyip e katlanmak zorunda kalıyoruz. Bi gidin fosil siyasetçiler bu ülkenin beka sorunu oldunuz 28 82 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    yemin ederim akp ye clisiyor bu adam 63 43 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Ne yavaş ne imamoglu 58 31 Yanıtla
  • Derman null:
    Kılıçdaroğlu bi sus ya elindeki fırsatı teptin. otur köşende köstek olma bari. 26 52 Yanıtla
  • Oooo:
    Abi git sdoku çöz Kapının önünde yanlış park eden varsa silgeçleri kaldır. Bi sal abi bizi! 25 51 Yanıtla
  • astragan:
    sonunda yine kılıçdaroğluna kalacaklar ;) 55 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    maalesef zulme devam 16 47 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Şuanki Şihape kimin eli kimin çebinde hiç belli değil. Özgür Özel çok aggressiv ve çat pat zırt Almança yerine keşke hiç Almança bilmiyor olmuş olsaydı, belki daha başarılı olurdu. Torpilli Kahveçioğlunu hiç konuşmağa deymez. Fakat ne Almanya nedeki Türkiye'deki hiç bir Parti' yi terçih etmeyen ve hepsinden istifa eden. Almanya Çumhurbaşkanı dan bile daha iyi Almanca bilen, Hukuk okumuş biri var. Fakat o CHP yi artık kabul edermi bilmem. Mesela Mustafa Yeneroğlu ?? 30 18 Yanıtla
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