Kılıçdaroğlu\'ndan CHP\'nin aday kararına sert çıkış: Parti içinde parçalanma olur

Politika

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz' çıkışının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını Burhan TV100 canlı yayınında aktardı.

"3 SENE BİZ EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI MI KONUŞACAĞIZ?"

Burhan canlı yayında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi, "Kemal Kılıçdaroğlu ile ben pazartesi günü görüştüm. Kemal Bey'e 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilirse, yargısal bir korunma olur mu?' diye sordum. Kılıçdaroğlu ise, "Aday olsa bile milletvekilliği dokunulmazlığı kazanamayacak. Yüksek Seçim Kurulu takvim açıklamadığı için seçimler diyelim 3 sene sonra olacak ne olacak? 3 sene biz Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını mı konuşacağız? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini yaparken hizmetleri, icraatları yerine akşam sabah İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanırsa ne yapacağını mı konuşacağız" ifadeleri ile aktardı.

'PARÇALANMA' UYARISI

Burhan ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Ekrem Bey ilan edildi, Mansur Bey partide kalır mı ya da aday olmak isteyen başka kişiler rahatsız olur mu?" sorusunu yönelttiğini belirtti. Burhan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı yanıtı şöyle aktardı: "Evet olur. Siz ön seçime girdiğiniz andan itibaren Mansur Bey kazansa da bir küskünler oluşacak Ekrem Bey kazansa da oluşacak. Bunların taraftarları oluşacak. Milletvekillerinden bir grubu Ekrem Beyi bir grubu Mansur Beyi destekleyecek. Dolayısıyla kesinlikle seçim bahsi ele alınmalı ama aday açıklanmamalı. Yapılması gereken erken seçim istemektir. Ama aday ilan ederseniz parti içinde parçalanma olur. 3 yıl eforunuzu taşıyamazsınız."