Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

Kılıçdaroğlu\'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
28.06.2025 13:55
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Örgüt 2-3 gün tepki gösterir, sonra her şey yoluna girer'' diyerek süreci önemsiz gördüğünü belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitingleri de doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bu konu hukukla ilgilidir, mitinglere gerek yok'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, siyaset gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Duruşma tarihi yaklaşırken, partideki eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİRLER"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre; CHP'li bir heyetin ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayın iptal edilmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet, sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"KARARA KARŞI ÇIKARLARSA..."

Kılıçdaroğlu ayrıca bu karara karşı çıkmanın pratikte çeşitli sorunlara yol açacağını da dile getirerek, "Karara karşı çıkarlarsa maaşları nasıl ödeyecekler, milletvekillerini nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl belirleyecekler?" sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

İMAMOĞLU MİTİNGLERİNE ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sadece kurultay davasıyla da sınırlı kalmadı. Tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek mitinglerini de doğru bulmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun "Bu konu Ekrem Bey ile hukuk arasında bir meseledir. Böyle mitinglere falan gerek yok" dediği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abdullah Şimşek:
    Geliyor gelmek de olan:) 94 128 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    Hak hukuk adalet diye ne yırttın o zaman bi taraflarını... 47 11 Yanıtla
  • Ali Ayaş:
    Demokrasi yürüyüşünü neden yaptın yada kurumların önünde boykotları neden yaptın.ozaman hukuk Adanayamı gitti yazıklar olsun sana ve etrafında gazlayan ar?ıklarına 33 8 Yanıtla
  • Atalay k:
    Sen ne çakalsın. Yürü git evinde kal, seçmen olarak daha faydalı olursun 26 9 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Helal olsun piro bu rantcilarin hakkindan ancak senin gibi durust bir insan gelirdi 14 20 Yanıtla
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