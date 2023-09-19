Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''mülteci'' çıkışına tepki: Yine ülkemizi küçük düşürmüş - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''mülteci'' çıkışına tepki: Yine ülkemizi küçük düşürmüş

Son Güncelleme: 19.09.2023 18:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yaptığı ''Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz'' açıklamasına ''Kendisini affettirme ve 3-5 dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş'' sözleriyle tepki gösterdi.

BM Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir etkinlikte mültecilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. "Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz" sözleriyle CHP'yi suçlayan Erdoğan'a yanıt Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 Dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN MÜLTECİ ÇIKIŞINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi X platformu hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yaptığı "Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi.

"KENDİSİNİ AFFETTİRME HEYECANINA KAPILMIŞ"

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 Dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'mülteci' çıkışına tepki: 3-5 dolar alabilmenin heyecanıyla yine ülkemizi küçük düşürmüş

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''mülteci'' çıkışına tepki: Yine ülkemizi küçük düşürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''mülteci'' çıkışına tepki: Yine ülkemizi küçük düşürmüş - Son Dakika
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