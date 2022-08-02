CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin

02.08.2022 19:37

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masa ile PKK terör örgütü arasında bağlantı olduğunu iddia eden vatandaşa, "Kim PKK'ya yandaşlık ediyorsa Allah belasını versin. Kim çadır mahkemelerini kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa Allah belasını versin" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki esnaf ziyareti sırasında; bir vatandaşın altı siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

"DİNLİYORUM SENİ YANDAŞ ÇIKIYORSUN"

Vatandaş, "Ben dinliyorum seni. Fakat PKK'ya yandaş çıktığın zaman. Türkiye'nin kanını emen ile sen nasıl?" dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaşa "Kim PKK'ya yandaşlık ediyorsa Allah belasını versin. Kim çadır mahkemelerini kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa Allah belasını versin" karşılığını verdi.

6 PARTİNİN İSMİNİ SAYDI

Vatandaş, "Kim yapıyorsa belasını versin. Çünkü kanımızı emen o bizim. Çoluk çocuklarımızı mezarlara koyan o. Peki onunla niye ittifak kuruyorsun, altılı masa? Direk, çık de ki ben cumhurbaşkanı adayıyım. Diyemiyorsun" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir dakika, ona altı kişi (karar) vereceğiz" diye konuştu. Vatandaş, "Onu niye yandaş alıyorsunuz, PKK'yı. Bizim kanımızı emenleri?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, vatandaşa "Kim dedi alıyorum diye. Yahu kim dedi alıyorum. Yok efendim ya" dedi. Vatandaşın "Yalan mı" sorusuna; Kılıçdaroğlu "Yalan tabii… Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi" karışlığını verdi.

"O DA SİZİN İTTİFAKIN İÇİNDE"

Vatandaş, "O da sizin ittifakın içinde" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Ben sana saydım mı? Saydım. Başka hangi parti var? Sen bu tür yanlış propagandalara inanma" dedi. Vatandaşın televizyona baktığını söylemesi üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Sen bırak onları. Sen bu kardeşine inan. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK'nın saldırısına uğrayan ben. Ben ayağı yere basmayan, böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanma" dedi.

"ALLAH İLE KUL ARASINA BAŞKASININ GİRMEYE HAKKI YOK"

Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Yalan mı söylüyor bunlar?" sorusuna ise "Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. Ben kimsenin kimliği ile uğraşmam. Allah'ın verdiği kimliktir. Benim annem, babam… Senin kimliğinle uğraşmaya benim hakkım yok. Sen annen ve babanla gurur duyarsın. Annen Türk'tür, Kürt'tür, Laz'dır, Çerkez'dir. Beni ilgilendirmez. İki, ben kimsenin inancıyla da uğraşmam. Ben herkesin inancına saygı gösteririm, Allah ile kulun arasına başkasının girmeye hakkı yoktur. Tamam, öyle bir şey yok. Anlaştık mı? Altı partiyi öğrendin mi? İyi, güzel." cevabını verdi.

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Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'ya yandaş çıkıyorsun' diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin - Son Dakika
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