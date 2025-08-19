Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Kılıçdaroğlu\'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama
19.08.2025 12:23
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ekol TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Tamamen yalan, benim böyle bir açıklamam olmadı. Daha ortada seçim yok, niye böyle bir konuşma yapayım?" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Ekol TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyorsa bilmiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Mansur Yavaş'a rezerv koyduğu ve artık adaylığını istemediği yönündeki yorumlara ilişkin sessizliğini bozdu.

"BEN NİYE BÖYLE BİR KONUŞMA YAPAYIM?"

Gazetecilerin, yalnızca kendisinin doğrudan yaptığı açıklamalara ve resmi hesabından yayımlanan ifadelere itibar etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Bey'le ilgili niye böyle bir rezerv koyayım? Birisi yalan söylüyor, herkes de buna itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim" ifadelerini kullandı.

"NEDEN BU YALANLAR SÖYLENİYOR BİLMİYORUM"

İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sürece ilişkin yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunarak, "Niye bu yalanlar söyleniyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

PEKİ İDDİALAR NEYDİ?

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre; Kılıçdaroğlu yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine parti yönetiminin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına da sıcak bakmadığı belirten Atik, "Kemal Bey, hem parti örgütü hem de yakın ekibine, bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılamayacağını söylüyor. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmeli" ifadelerini aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama - Son Dakika
