Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çıkışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı. Türkiye meselelerini konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı zaten defteriyle gelmişti." dedi.

26.03.2025 17:30
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Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA CEZAEVİNDE ZİYARET

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GAYET MORALLİ GÖRDÜM"

İmamoğlu'nu moralli gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı. Bu ortamda cezaevine girmek özellikle İBB Başkanı iken doğru değil. Demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değil.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA GELECEĞİM"

Türkiye meselelerini konuştuk, Kendisi bazı notlar aldı zaten defteriyle gelmişti. İnsanlık tarihi adalet mücadeleleri tarihidir. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi. Bu mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de kaçınmak gerekiyor. Bizim gibi düşünmeyenler de bu ülkede adaletin olmasını isterler. Silivri'de çok sayıda saygın insan yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim ve Ekrem Bey dışında başkalarını da ziyaret edeceğim."

Kılıçdaroğlu\'ndan İmamoğlu\'na cezaevinde ziyaret

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Trabzon:
    BEN KIKLIÇDAROĞLUNUN YERİNDE OLSAM GİTMEZDİM 50 22 Yanıtla
  • Resul Özdemir:
    Millet Alışverişte görsün pöh.. Anlayana 40 13 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Olsa olsa Gördünmü.....kini ziyaretidir 26 10 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Zaten adalet olsaydı;kurumları batıran 75 yıldır muhalefet olan, hiçbir zaman milli olamayan, her seferinde ülkesini şikayet edenler içimizde olmazdı.... 26 8 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Kıs kıs gülmeye gitmiştir.Yaa gördünmü beni sattınız bende sizi madar ederim böyle demiştir 20 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlar nasıl gidiyor öyle zırt pırt mahküm ziyaret gününü yakın akraba soyadı uyuşması offf adalet mi bu vatandaşa her şey zor birde içeriden paylaşım yapıyorlar Osmanlı döneminde çoktan idam edilmişti 15 5 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Chpe de sadece parti var gurur yok o beni sırtımdan bıçaklamış o bunu yapmış o prmak atmış ona hiç önemli değil 11 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gel be kilicdaroglu chp nin başına gelen gideni aratirmis 11 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Nasihat vermiş piroo. (Arkamdan konuşma demiyorum ,yüz yüze gelince canım lı cicimli konuşarak yüzsüz olma diyorum ) ..Duydunuz mu Oklu çomarlar. 6 4 Yanıtla
  • 78908900:
    İade sebebi hanceri iade :)) sevinin çomarlar barışmışlar . 6 2 Yanıtla
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