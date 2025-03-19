Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

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İBB'ye yönelik başlatılan "Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "CHP'den intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey'e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

19.03.2025 10:35
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"Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu 107 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU "SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" OLARAK TANIMLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. İlk iddia "Kent Uzlaşısı" kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması, ikinci iddia ise, Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması. İmamoğlu ikinci soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından "Suç örgütü lideri" olarak tanımlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suç örgütü Liderliği", "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "İş adamları tehdit edilmesi", "Belediyede karar aldırarak para alınması", "Rüşvet paraları örgüt kasası üzerinden iş adamlarına aktarılması", "İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktarılması" ve "İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet" suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey'e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu\'ndan İmamoğlu\'nun gözaltına alınmasına tepki

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • BURAK HANZADE:
    zamanında çekilip şu adamın önünü açsaydın şuan gözaltına alan kırk haramiler ve baş çalan çetesiydi 78 73 Yanıtla
  • D Celik:
    akp apoyla beraber .imamogluna terör sorusturmasi açılıyor ne garip 71 37 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    adamlar paradan kule yapıyor, teröristleri işi alıyor, Adina birkaç tane villa var inşaat şirketi kurmuş, diplomasi korsan, ama yineden ölümüne peşinden giden bir koyun sürüsü pess. bunlar gördüklerinde değil görmediklerine inanmaya alistirilmis 71 35 Yanıtla
  • isa1507_:
    Adalet yavaş yavaş tecelli ediyor hiç kimse hukukun üstünde değildir 29 13 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    buda kifayetsiz de celladına aşık 29 6 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bu millet senin kıymetini asla anlamayacak... 8 22 Yanıtla
  • 6490203:
    hep birlikteyiz hep beraber 4 12 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Zekeriya Öz hortladı.. savcı değil bildiğin Azrail 3 10 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    sevinçten havalara uçuyor,burada ayak yapıyor.sana çelme takmadımı bu adamlar 6 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlar ne kadar tehlikeli yarabbim bu ülke her seçimde uçurumun kenarından kurtuluyor bunları kandırdıları insanlara nasıl anlatacaz nasıl uyandıracağız kımıl zehirli dili ile kandırdı milleti herkesin dilinde bunun yalanları 3 0 Yanıtla
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