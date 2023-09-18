Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum

Son Güncelleme: 18.09.2023 12:41

İstanbul'da 39 ilçe başkanıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir il kongresindeki kavga görüntülerine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu. Konuyla ilgili net bir tavır sergileyen Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreçte bu ve benzeri olayların yaşanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkması ve yumrukların havaya uçuştuğu kavga görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olaylar sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik bir yorum geldi.

"BUNDAN SONRA İZİN VERMEYECEĞİM"

İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuya değinen CHP lideri, basına yansıyan görüntülerin rahatsız edici olduğunu vurgulayarak "Bundan sonraki süreçte bu ve benzeri olaylara izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum

Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı için Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olmayacağı konuşuluyor. Toplantıda bu konu için de bir yorum yapan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul il başkanlığı için herhangi bir isim telaffuz etmediği, sadece bir profil çizdiği öğrenildi.


Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum - Son Dakika
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