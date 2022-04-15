Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışına ilk yorum: Saygı duyacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışına ilk yorum: Saygı duyacağız

15.04.2022 22:27

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun gündem yaratan "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" çıkışı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na soruldu. Karamollaoğlu'nun açıklamasını televizyondan öğrendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde yine belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Bir düşüncedir tabii, saygı duyacağız. Ayın 24'ünde toplanacağız, büyük ihtimalle bu konu da gündeme gelir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun gündem yaratan "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" çıkışı ve üçüncü ittifaka bakış açısı soruldu.

"TELEVİZYONDA YAPITIĞI AÇIKLAMAYLA ÖĞRENDİM"

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları olarak güzel bir uyum için çalıştıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "İktidar kendi koltuğunu korumak için seçim kanununda bazı değişiklikler yaptı. Şimdi çıkan kanuna göre oturup bizim yeniden bir strateji belirlememiz lazım. Madem ki bir araya geldik o zaman en çok vekili nasıl çıkarabiliriz çalışmalar yapıyoruz. Anladığım kadarıyla Temel Bey de benzer bir çalışmayı kendi arkadaşlarıyla tartışmış ve ittifak içinde başka bir ittifakın olabileceği yönünde bir düşünceye varmış. Bunu televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışına ilk yorum Saygı duyacağız

"SAYGI DUYACAĞIZ, 24'ÜNDEKİ TOPLANTIDA GÜNDEME GELİR"

Açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu, "Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde yine belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Bir düşüncedir tabii, saygı duyacağız. Ayın 24'ünde toplanacağız, büyük ihtimalle bu konu da gündeme gelir." dedi.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKA GEREK VAR MI?" SORUSUNA YANIT

Elif Çakır'ın "İttifakın içerisinde ittifaka gerek var mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Temel Bey kendi görüşünü ifade etti, benim şahsi görüşüm oturulur konuşulur, her seçeneğin artı ve eksileri değerlendirilir. Ona göre liderler bir karar verirler." yanıtını verdi.

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