Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı adaylığı çalışmalarını başlattıklarını belirten CHP lideri Özgür Özel, yol haritasını da açıklamıştı. Özel'in bu hamlesini sert bir dille eleştiren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" ifadelerini kullandı.

01.02.2025 12:12  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için startı verdiklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin detayları anlatmıştı.

ÖZEL, UYGULAYACAKLARI SİSTEMİ ANLATTI

Partiye kaydolan herkesin kullanacağı oylarla cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini vurgulayan Özel, "Bugün başlıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum diyen herkese söylüyorum. Bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp günden güne tarih belirlendiğinde o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum. Sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Baba ocağına bekliyoruz. Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanabilecektir. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz yola çıkıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'IN İŞİNE GELİR

Bu açıklamanın ardından CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı hızlanırken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır. Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir. Bugünden bir Cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani 'koyun can derdinde kasap da et derdinde' algısı toplumun belleğine yerleşir" dedi.

"BU TARTIŞMALARA DERHAL SON VERİN"

Sözlerinin devamında bu tartışmaların derhal bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine 'beni seçin' ya da 'bana oy verin' derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.. Sosyal medyadaki kirliliği, trol ordularının görevlerini düşünürsek parti içi bir karalama süreci en çok Erdoğan'ın işine yaramayacak mıdır?CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu\'ndan Özgür Özel\'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Fatih Dağcı:
    Sayın kilicdaroglu senin korkak ve bencil siyasetin yüzünden bu yaşadıklarımız.bi ayağın çukurda hala ihanet pesindesin 73 53 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Muhtarlık seçimi bile kazanamayacak adam bir de akıl veriyor. 62 42 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    ya dede sen sus artık ya sus 53 33 Yanıtla
  • Hakan Şahin:
    ya bi sus adam bugünlerin suçlusu sensin bide akıl vermeye çalışıyorsun 55 29 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bunlar mı ülkeye yönetmeye talip simdi ..çok komik 48 23 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    adam haklı 33 25 Yanıtla
  • sezai duran:
    Kılıçdaroğlu eğer sen değil de Başka bir aday son seçime girseydi şimdi herşey daha güzel olacaktı olabilirdi demiyorum olacaktı sen birileri kazansın diye girdin seçime insan kaybedeceğini bile bile seçime girer mi yahuuuu 27 23 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bay kemal süs sen artık. senin kuru inadin ve beceriksizliği yüzünden kaybettiler seçimi. hala neyin peşindesin. iktidara ettiğin hizmet yemedi mi. 21 19 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    hakem açığını bunlar la kapatalım birisi orta hakem birisi yan hakem ;) ne komik insanlar siyatçimi bunlar hakem mi belli değil 23 13 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    RTE bunlarla kedinin fare ile oynadığı gibi oynuyor maalesef ! 23 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:09:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.