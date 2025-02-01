Kılıçdaroğlu\'ndan Özgür Özel\'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin

Politika

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için startı verdiklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin detayları anlatmıştı.

ÖZEL, UYGULAYACAKLARI SİSTEMİ ANLATTI

Partiye kaydolan herkesin kullanacağı oylarla cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini vurgulayan Özel, "Bugün başlıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum diyen herkese söylüyorum. Bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp günden güne tarih belirlendiğinde o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum. Sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Baba ocağına bekliyoruz. Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanabilecektir. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz yola çıkıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'IN İŞİNE GELİR

Bu açıklamanın ardından CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı hızlanırken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır. Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir. Bugünden bir Cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani 'koyun can derdinde kasap da et derdinde' algısı toplumun belleğine yerleşir" dedi.

"BU TARTIŞMALARA DERHAL SON VERİN"

Sözlerinin devamında bu tartışmaların derhal bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine 'beni seçin' ya da 'bana oy verin' derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.. Sosyal medyadaki kirliliği, trol ordularının görevlerini düşünürsek parti içi bir karalama süreci en çok Erdoğan'ın işine yaramayacak mıdır?CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" şeklinde konuştu.