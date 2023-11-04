Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Keşke burada anlattıklarını yüzüme söyleseydin

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan 2 aday kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı. Özgür Özel'in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçim dönemiyle ilgili kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yönelik "Sen benimle uzun süredir yol yürüyorsun. Bana o zaman söyleseydin. Neden söylemedin? Madem biz yanlış yaptık o zaman neden el kaldırıp oy verdiniz? Eleştirecekseniz, tutarlı da olacaksınız. Ben zaten görevi bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Buna rağmen partinin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o kurulda iki genel başkan yardımcımız olduğunu bilmiyorsa, oraya bir soru işareti koymak zorundayım.

"KEŞKE BENİM YÜZÜME SÖYLESEYDİN"

Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık kimse yoktur. PM'de beni eleştiren kimsenin sözünü kesmem, sen de burada söylediklerini uzun süredir beraber çalışıyoruz ya keşke yüzüme söyleseydin.

"BUNDAN HABERİ YOKSA BENİM DİNLEMİYOR DEMEKTİR"

Benim hala ABD'ye, İngiltere'ye neden gittiğimi öğrenmemişse; Türkiye'ye teknoloji getireceğiz, hala bundan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyorsa beni dinlemiyor demektir.

"SANKİ BEN TEK BAŞIMA GENEL BAŞKAN SEÇİYORUM"

Örgütlere gönderilen para; tüzükte yüzde 40 diyor zaten. Yüzde 40 göndermediysek, neden mali rapora evet dediniz? Bu partinin bütün hesapları denetlenir. AYM tarafından denetlenir, Sayıştay tarafından denetlenir. Benim ömür boyu başkanlık yapmak gibi bir şeyim yok zaten. Daha bir ay önce İstanbul'da iki il başkanımız devir teslim töreni yaptı. Ben de yeni başkana teslim yapmayacak mıyım? Sanki örgüt hiç yok, ben tek başıma genel başkan seçiyorum.

"KEŞKE ELEŞTİRİLERİNİ PARTİ MECLİSİ'NDE SÖYLESEYDİ"

Olayları çarpıtarak anlatmak doğru değil. Genel başkan sağduyulu olmalı. Özgür kardeşimi severim, uzun süredir beraberiz. Belediye başkan adayı olacağım dedi, oldu. Milletvekili olacağım dedi, oldu. Beraberdik. Bütün o eleştirileri keşke parti meclisinde söyleselerdi, beraber mücadele yapsaydık.

"GENEL BAŞKANLARDA ÇİFTE STANDART OLMAZ"

Genel başkanlarda çifte standart olmaz. İşin özü budur. Size inanıyorum. Hiç endişe etmeyin, her kuruşun hesabını vermeye hazırız."