Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret

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Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitti. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüştü. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

30.03.2025 15:08  Güncelleme: 15:22
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ile görüştü.

"CHP'Lİ DOSTLARIMLA GÖRÜŞTÜK"

Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öncelikle Türkiye'deki bütün yurttaşlarımın Ramazan Bayramını kuluyorum. Huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramın birinci günü Silivri'de bulunan CHP'li dostlarımla belediye başkanlarımızla görüştük. Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Can Atalay, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Ümit Özdağ ile görüştüm. Genel Başkana durumunu sorduğumda yazısı savcılıkta bekliyor. Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu taktirde de kendisinin bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği yönünde düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğime söz verdim" dedi.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMA HAKKIMIZ YOK"

Sözlerinin devamında "Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz. Biz bu gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil evlatlarımız için Türkiyemiz için bölgemiz için yapmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu\'ndan Silivri\'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin:
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