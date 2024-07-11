Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu\'ndan Tanju Özcan\'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik sert eleştiriler yönelten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; aklını başına al. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum." ifadelerine yer verdi.

11.07.2024 17:30
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki polemik gittikçe büyüyor. Özcan'ın "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek bir yanıt geldi.

"SANA İLK VE SON KEZ CEVAP VERİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyerek başladığı paylaşımında "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"AKLINI BAŞINA AL"

Paylaşımının devamında söylemlerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti" dedi.

"ÖLÜRSEM CENAZEME GELME"

Son olarak Özcan'a "Ölürsem cenazeme dahi gelme" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, paylaşımını şu cümlelerle noktaladı: "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Tanju Özcan, dün yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve şu ifadelere yer vermişti: "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara'ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?"

Tanju Özcan'ın paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: Allah uzun ömür versin kemal bey nereye gidiyorsun daha çok gençsin 4 3 Yanıtla
  • servet esen: dede iyi giydirmiş walla helal olsun piro 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme - Son Dakika
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