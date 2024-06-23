Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu\'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği yangını bugün hatırlaması eleştiri konusu oldu. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Yangından etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımızın afet sonucu doğan zararlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

23.06.2024 13:20
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Geçtiğimiz perşembe günü Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, günler süren yangında çok sayıda evin yer aldığı binlerce dönüm arazi de küle döndü.

GÜNLER SONRA AKLINA GELDİ

Kamuoyunun gündeminden günlerce düşmeyen olay eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ancak bunun aklına geldi. CHP'de koltuğunu kaptırdığı Özgür Özel ve ekibinin icraatlarını adım adım takip ederek paylaşım üstüne paylaşım yapmaktan geri kalmayan Kılıçdaroğlu, 14 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili mesajında "Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımızın afet sonucu doğan zararlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir" dedi.

"ZARARLARIN İVEDİLİKLE KARŞILANMASI GEREKMEKTEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde; "Diyarbakır ve Mardin kırsalında çıkan yangında, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangından etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımızın afet sonucu doğan zararlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir.

"YANGIN TEHDİTLERİNE KARŞI DAHA DİKKATLİ OLMANIZI RİCA EDERİM"

Sizlerden ricam; havaların çok sıcak olduğu bu mevsimde, ormanlarımızda ve tarım alanlarımızda yangın tehditlerine karşı daha dikkatli olmanız ve gereken önlemleri almanızdır."

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı - Son Dakika

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