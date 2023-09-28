Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki: Büyük bir utançtır - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki: Büyük bir utançtır

Son Güncelleme: 28.09.2023 21:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Gezi Parkı davasıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla 'suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır'' ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında olduğu 4 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezasını onadı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla 'suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır" ifadelerini kullandı.

GEZİ DAVASI KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında olduğu 4 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezasını onama kararına sert çıktı.

"BU KARAR BÜYÜK BİR UTANÇTIR"

X platformu hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla 'suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır."

Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Gezi Parkı davasıyla ilgili kararına tepki: Bu sesi hiçbir güç kısamaz

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki: Büyük bir utançtır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki: Büyük bir utançtır - Son Dakika
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