CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.
"Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı'na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya" cevabını verdi. "Birini işaret edecek misiniz?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Partinin yetkilisi organı varsa, o karara bakmak gerekecektir." yanıtını verdi.
Normalleşmeyle ilgili soruya da Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi; "Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam AYM kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız?
Her türlü hakareti ediyor, ne yapacaksınız? Bunlar partiye zarar verir. Biz CHP'yiz, devleti kuran partiyiz. Eğer biz mücadele ettiğimiz içindir ki seçimlerde birinci parti olduk. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız?"
"Özgür Özel ile normalleşme konuşuldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Pek şey konuştuk ama konu açılmadığı için konuşmadık. Düşüncelerimi zaman zaman ifade ediyorum. Zorunlu olmadıkça kamuoyuna bir açıklama yapmıyorum" yanıtını verdi"
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?