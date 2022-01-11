Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı

11.01.2022 09:40
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı. Muhalefet üyeleri meclis toplantısında CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Başkan Ülgür Gökhan da duruma tepki gösterip, "Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini dile getiren AK Parti'li Esra Yüksel, CHP'li Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

"CHP'li başkanlara Allah yardım etsin ve çiftçimize de hayırlı olsun diyoruz"

Yüksel, AK Parti Grubu'nun hazırladığı önergeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "3-4 hafta önceydi, Sayın Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da bir ziyaret sırasında birkaç söylemde bulundu. Onlardan birisi ilgimizi çekti, şaşırtıcıydı. 'Şanlıurfa Belediyesi CHP'nin olursa çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediyesi ne yapar bilinmez ama biz düşündük, Çanakkale'de birçok CHP'li belediye var. Çanakkale Belediyemiz de dördüncü dönemdir CHP tarafından yönetiliyor. Demek ki CHP'li belediye başkanları, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. AK Parti Grubu olarak yazılı bir önerge vermek istiyoruz. Bu önergeyle hem sizin işinizi kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz. Meclisin gündemine sunuyoruz. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin samimi niyetle gerçekleşmesi adına da kamuoyu bir tespitte bulunur diye düşünüyoruz. Bir taşla birkaç kuşun vurulduğu bir durum için Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. CHP'li başkanlara Allah yardım etsin diyoruz ve çiftçimize de hayırlı olsun diyoruz."

"Yasal değil"

Belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "Bununla ilgili yanlış anlama oldu herhalde, öyle anlıyorum. Belediyelerin bu durumda çiftçilerin elektrik tüketiminin karşılanması söz konusu olamaz. Yani bir kere yasal değil" dedi.

Oy çokluğuyla reddedildi

AK Parti Grubu'nun, "Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz" şeklindeki önergesinin meclis gündemine alınması, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin reddedilmesinin ardından da AK Parti'li Yüksel ile Başkan Gökhan arasındaki gerginlik devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini ve olabilirliğini sorgulamak istediklerini belirten AK Parti'li Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında taşlık araziye elektrik santrali kurup üreteceğiz dedi. Haklısınız elektrik dağıtım işi ilgili bakanlığa bağlı TEDAŞ tarafından üretilir ve dağıtılır. Sayın Kılıçdaroğlu bir elektrik üreteceğiz ve dağıtacağız dediği için, Çanakkale'de de taşlık alan var ve burada da yapılır diye düşündük. Kılıçdaroğlu'nun vaadinin niyetini ve olabilirliğini burada sorgulamak istedik" dedi.

"Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil"

AK Parti'li Yüksel'in açıklamalarına tepki gösteren ve Çanakkale Belediye Meclisi'ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetmediğini sert bir dille ifade eden Başkan Gökhan, "Böyle bir şey yok. Biz karşılayamayız. Yani bu talebinizin yasal olmadığını söylüyorum. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği belli. Sizin önergeniz yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi varsayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik parasını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyemeyeceğiz. Dolayısıyla bu fuzuli bir önerge" diye konuştu.

Mecliste yaşanan gergin anları İHA muhabirine değerlendiren Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Urfa gezisinde bir vaadi oldu. 'Urfa Belediyesi'ni bize verin, çiftçinin elektriği bizden' dedi. Biz bu cümleyi baz aldık ve şöyle düşündük, CHP'li belediye başkanlarının, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. Çanakkale'de uzun süredir CHP yönetiminde bir belediye ve o belediyenin AK Parti Grubu olarak, ilk meclise sunulmak üzere yazılı bir önerge verdik. Çanakkale'de ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin elektriklerinin belediyece karşılanmasının oylanması adına bir önergeydi. Burada aslında onların da işlerini kolaylaştırmış olduk. Önergemizi ve benim sözlerimiz sayın belediye başkanı fuzuli buldu. Ben de 'Bu vaatte bulunan Sayın Kılıçdaroğlu değil de bizler mi fuzuliyiz? Fuzuliyet arıyorsak bu vaadin sahibinde arayalım' dedim. Bizim önergemiz 3 dakika içerisinde oylandı ve Millet İttifakı tarafından reddedildi. Burada biz bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tespitiyle ilgili bir tespit oldu hem de kabul edilseydi çiftçiye destek olacaktı. Vaat bir hayale döndü ve bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı - Son Dakika


Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor         
10:03
Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi         
09:53
Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı         
09:32
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek         
08:06
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!         
16:37
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46

Son Dakika Haberleri
09:57 Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu!
09:53 Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
09:52 Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar
09:43 İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
09:36 İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı
09:35 Yargı'nın Ceylin'inin babaannesi hala Mardin'de yaşıyor! İşte Pınar Deniz'in babaannesi
09:31 Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
09:10 11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?
09:08 Son Dakika! Tokayev duyurdu! KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak
08:59 Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 10:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement